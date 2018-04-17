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Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kadıköy'deki barlar sokağında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

DHA | 17.04.2018 - 04:00..
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Bir eğlence mekanında iki grup arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birisi silahla, diğeri de kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor

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