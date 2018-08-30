Kadıköy Belediyesi'nin hayvan pazarı mikrop saçıyor

Kurban Bayramı'nda belediyeler, hayvan pazarları ve kurban kesim alanlarıyla bu ibadeti gerçekleştirecek olanlara imkan sağladı. Ancak bazı belediyeler, Kurban Bayramı'nın ardından bu alanları temizlemedi.

KADIKÖY BELEDİYESİ İSYAN ETTİRDİ

Ensonhaber Whatsapp hattına gönderilen video ve fotoğraflarda CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin kurduğu Göztepe Merdivenköy Mah. Çocuk Esirgeme Kurumu Arsası'ndaki hayvan pazarı bayramdan sonra temizlenmedi.

Belediye hayvan pazarını temizlemedi Göztepe'yi sinekler bastı VİDEO

Kesimin de yapıldığı alanda bırakılan sakatatlar sinek toplarken, hem etrafa kötü koku saçıyor, hem de sağlık açısından büyük tepki çekiyor.