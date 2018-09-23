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Kadıköy 'dünyanın en havalı 43. semti' oldu

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı. Dergi, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt' arasında Kadiköy'ü de aldı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 11:14..
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Dergi çalışanları ‘havalı semtler'ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenlemiş.

'TURİST GİBİ HİSSETMEDEN'

Time Out'un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor.

Listede 43. sırada yer alan Kadıköy için "İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" dendi.

İLK SIRADA MADİRD

Dergi okuyucularına Kadiköyde yapılabilecek tüm aktiviteleri sıraladı. Listenin ilk üç sırasında İspanya'nın başkenti Madrid'deki Embajadores, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Euljiro, Kolombiya'da Antigua bölgesinin başkenti Medellin'deki Nueva Villa de Aburrá semtleri bulunuyor.

Listenin dördüncü sırasındaysa Yunanistan'ın başkenti Atina'da çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Metaxourgeio yer alıyor.

LİSTEDE İLK 10 SIRA

1. Embajadores, Madrid-İspanya

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

3. Nueva Villa de Aburrá,

Medellin-Kolombiya

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

7. Neukölln, Berlin-Almanya

8. Yanaka, Tokyo-Japonya

9. Highland Park, Los Angeles-ABD

10.Fitzroy, Melbourne-Avustralya

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