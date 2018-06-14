Kadıköy Sahaf Günleri’ne büyük ilgi devam ediyor

17 Haziran’da bitecek olan etkinlik her gün artan bir kalabalıkla, festival tadında geçiyor. Sahaf günlerinde nadir bulunan kitap, dergi ve plakların yanında eski belgeler, haritalar da bulunuyor. En büyük ilgiyi ise, her bütçeye uygun ikinci el kitaplar görüyor.

Sahaflarda rağbet gören sadece kitaplar ya da belgeler değil. Tarih, kültür, edebiyat söyleşileri ve sergiler de en az kitaplar kadar değer görüyor.

GEÇMİŞLE GÜNÜMÜZ ARASINDA BAĞ

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Sahaf Günleri”ne yaptığı gezinin ardından şöyle konuştu: “Ziyaretçiler burada geçmişle günümüz arasında bir bağlantı kurarak kendi tarih belleklerini canlandırıyor. Burada kitapların yanı sıra eski sandıklar içerisinde eski fotoğrafları görmek bile insanda ciddi bir dinamizm yaratabiliyor. İnsanların tercihlerini arttırmak bizim için önemli. Geçmişte çıkan, birçoğu ilk baskı ve az bulunan değerli kitapları bugün burada meraklılarıyla buluşturuyoruz”.

BAYRAM TATİLİNİ DEĞERLENDİRİN

Bayramda büyüklerin elleri öpülüp küçükler sevindirildikten sonra ailecek güzel bir etkinlik günü yaşamak mümkün. Üstelik son gün olan 17 Haziran da Babalar Günü.

Son üç günün etkinlik planı ise şöyle:

15 Haziran Cuma

18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü



16 Haziran 2018 Cumartesi

18.00 İki “Uzak” Yakın Yazar:James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay



17 Haziran 2018 Pazar

18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral

Damla Karakuş

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