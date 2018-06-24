Kadıköy ve Etiler'de seçim sonucu

Manisa'nın mahallesinde her seçim mangal ziyafeti var

Ünal: Son dönemlerin en güvenli seçimlerinden bir tanesini yaşadık

1 Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde İnce çıktı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, 87 oy alan Muharrem İnce en çok oy verilen cumhurbaşkanı adayı oldu.

2 Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ın hayalleri yıkıldı Seçim sonuçlarıyla, Ayşenur Arslan'a vaadedilen TRT Genel Müdürlüğü de Uğur Dündar'ın AA ya da TRT'nin başına geçme planı da suya düştü.

3 AK Parti'nin seçim kutlamaları AK Parti'nin seçim zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

4 HDP'ye barajı CHP geçirdi CHP'li her aileden 1 oy kampanyasıyla HDP yüzde 3'lük açığını kapattı ve seçim barajını aştı.

5 CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor Seçim sonuçlarını dev ekranlardan takip eden partililer, Meclis'te AK Parti'nin çoğunluğunu kaybettiğine sevindi. Gerçek başkaydı...

6 Cumhur İttifakı sandıkları sildi süpürdü Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı hem de mecliste büyük bir üstünlük sağladı.