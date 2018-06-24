Kadıköy ve Etiler'de seçim sonucu

Türkiye'nin kaderini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 80'i açıklanmış durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında birinciliği yüzde 55 bandında sürdürürken Muharrem İnce yüzde 29 bandında seyrediyor.
NİŞANTAŞI VE ETİLER'DE CHP-HDP ÖNDE
Milletvekillliğinde Kadıköy, Nişantaşı ve Etiler gibi bölgelerde CHP ve HDP'nin önde olduğu görülüyor.
Sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanlığında umudunu kesen gazeteci Aslı Aydıntaşbaş da HDP'nin barajı geçiyor olmasının sevincini yaşıyor.