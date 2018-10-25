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Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bıçakla saldırarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaraladığı için gözaltına alınan şüphelinin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

AA | 25.10.2018 - 21:29..
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19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 22 Ekim'de bıçakla insanlara saldırarak 4'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına neden olan ve polis ekiplerince ayağı kırık vaziyette yakalanan şüpheli Ali K, hastanedeki tedavisinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"HATIRLAMIYORUM"

Burada Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ali K, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ali K'nın, hakimlikteki sorgusunda olay esnasında sarhoş olduğunu, daha önceden bir tantuni dükkanından aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini ve tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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