taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi bina çöktü.

İHA | 19.05.2018 - 05:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

03.40 saatlerinde, Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak’ta meydana gelen olayda mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu. Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan 200 yıldan daha fazladır ayakta olan dört katlı tarihi binanın çöktüğünü gördü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Binandan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı.

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR, SAHİPLERİNE ÇEKTİRİLDİ

Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Zabıta ve Belediye ekiplerine haber verildi. Çöken tarihi binanın herhangi bir faciaya mahal vermemesi için, çevrede bulunan araçlar sahiplerine ulaşılarak kaldırıldı.

Öte yandan çöken tarihi binanın olduğu sokakta bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

"5 DAKİKA ÖNCE BURADAN GEÇTİM"

Mahalle sakinlerinden Davut Güngör “Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum, hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım, yıkılmıştı yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da düştü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu. 200 yıldan daha fazladır olan bir binaymış. Biz hatta yıkılması için müracaatta bulunmuştuk çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer, trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı” şeklinde konuştu.

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

Kadıköy’de 200 yıllık tarihi bina çöktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emniyet İstihbarat'ta değişiklik
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay Teftiş Kurulu emrine alınırken, yerine Siber Daire Başkanı Akın Zaimoğlu atandı.
Cinderes halkı güvenle sokakta
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, Cinderes'te hayat normale döndürdü. Batı medyasının algı operasyonları ise sadece dalkavukta kaldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı ABD ve İsrail'e karşı toplandı
İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ABD'ye karşı atılacak adımların konuşulduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail için ise 'katliamlarını lanetledik" dedi.
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de hava destekli terör operasyonunda tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü

Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü

53
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

12
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

15
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

14
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

18
Emniyet İstihbarat'ta değişiklik

Emniyet İstihbarat'ta değişiklik

5
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM