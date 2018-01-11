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Kadıköy'de 3 katlı ahşap vakıf binası yandı

Kadıköy Bostancı'da vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

DHA | 11.01.2018 - 21:24..
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kadıköy

Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç.Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının başlamasıyla içeride bulunanlar dışarı çıkarıldı.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine Olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kaldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de 3 katlı ahşap vakıf binası yandı



Kadıköy'de 3 katlı ahşap vakıf binası yandı




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