Kadıköy'de 3 katlı ahşap vakıf binası yandı

20 kilometre hızla giderken kaza nasıl olur?

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü. O anlar da ise HDP'lilerin üzgün olduğu objektiflere yansıdı.

Karayipler’de bir teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Kadıköy Bostancı'da vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti ile BBP arasında ittifak için üst düzey görüşme gerçekleştiğini söyledi.

1 CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

2 Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eşinin müdür yardımcısı yapılmasıyla ilgili kötü bir algı oluştuğunu, görevlendirmede torpil olmadığını söyledi.

3 Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek ismin seçilecek olması partide iç savaşa neden oldu. Başkanlık için bir "Kürt'ün" arandığı partide ilk teklif, Ahmet Türk'e gitti, Türk teklifi reddetti.

4 20 kilometre hızla giderken takla attı Giresun'un Görele ilçesinde, akıl almaz bir trafik kazası yaşandı. Kadın sürücünün, yanından geçen aracın lastiğine çarparak yaptığı ilginç kaza, görenleri hayrete düşürdü.

5 Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası Sudan Turizm Bakanı Ebu Zeyd, Sevakin projesinin Türkiye'den önce BAE'ye sunulduğunu ancak yetkililerin başarılı olamadığını söyledi.

6 İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor İstanbul-İzmir arasındaki 6 saatlik yolu 3,5 saate indirecek projenin yüzde 88'i tamamlandı.