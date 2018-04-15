taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

4 katlı apatmanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA | 15.04.2018 - 01:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak'ta meydana gelen yangında, vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın birinci katı alevlere teslim olurken apartmanın içerisine yoğun duman dağıldı.

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve duman tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da yangını görünce panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

"YANGIN SIRASINDA İÇERDE UYUYORDUK"

Apartmanın üçüncü katında oturan Battal Saygılı, "Yangın nasıl olduğunu haberimiz olmadı. Zaten uyuyorduk. Zile bastılar. Sonra uyandık aşağı indik. Bildiğimiz iki kişi daire de yaşıyordu. Onlarda daireye yeni taşınmışlardı. İçeride değillermiş. Sonrada olay yerine gelmişler şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi gibi patlama olmadı. Zaten dışarı baktığım da duman vardı. Sonra herkes aşağı indi" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yozgatlı şehidin haberi baba evine ulaştı
Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın şehadet haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki baba ocağına ulaştı.
Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü
Antalya'da uzun süre çıkmadığı için öldüğü düşünülen kişinin evine, polis eşliğinde girildiğinde duvara ve tavana çizili gamalı haç sembolleri görüldü.
Ağrı'da şehit düşen askerin kimliği belli oldu
Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Polat Baş’ın Sakarya’daki evine ateş düştü.
Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Halkla içip, sohbet etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

0
Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

0
Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da FETÖ operasyonu

0
Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM