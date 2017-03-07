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Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

4 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

07.03.2017 - 07:17
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Acıbadem Mahallesi, Gömeç Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

Yangın sırasında tüm mahalle panikle sokağa çıktı. Bazı bina sakinleri yangının çıkmasına sebep olduğunu düşündükleri çatıya izolasyon yaptıran apartman yöneticisine tepki gösterdi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın
Kadıköy'de 4 katlı binada yangın
Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

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