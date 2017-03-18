Kadıköy'de 6 bin bina dönüştürülüyor

Kadıköy İlçesi’nde yaklaşık 26 bin riskli binanın bulunduğunu belirten Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, şu ana kadar 6 bin riskli binanın dönüşüme girdiğini belirtti.

Kadıköy’de 20 bin riskli yapının dönüşüm beklediğini kaydeden Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının bu hızla giderse 15 sene daha süreceğini kaydetti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kadıköy’de kentsel dönüşüm çalışmalarının olması gerektiği hızda ilerlediğini belirten Tavukçuoğlu, “Kadıköy’de kentsel dönüşüm çalışmaları insanların yaşamaya devam ettiği bölgelerde yapılıyor. Haftanın 5 günü, günde 8-10 saat yıkım, hafriyat, beton dökme gibi ağır bir çalışma var. Bu bölgelerde aynı zamanda insanlar da yaşıyor. Eğer bu çalışmalar artırılırsa Kadıköy’de yaşam altüst olur.” diye konuştu.

"RANTSAL DÖNÜŞÜM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bağdat Caddesi’nde rantsal dönüşümün söz konusu olmadığının altını çizen Tavukçuoğlu, “Bağdat Caddesi ve civarı eskiden beri değerli bir bölge. Buralardaki arsa maliyetleri ve bina maliyetleri yüksek olduğu için fiyatlar yüksek, fiyatlar yüksek olduğu için de ortada bir rant varmış gibi geliyor. Aslında böyle bir şey yok. Şu anda fiyatlar olması gerekenin yüzde 25 daha aşağısında.” açıklamasında bulundu.