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Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken şüpheli şahıs, polis gözaltına almasın diye kendini bıçakladı.

İHA | 26.05.2018 - 05:36..
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Caferağa Mahallesi, Sakızgül sokakta meydana gelen olayda, iki yakın arkadaş, tartıştılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes Can Aksakal (21) isimli bir şahıs, cebinden çıkarttığı bıçak ile Abdulkadir Kortkay’ı (23) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Kavga sonrası caddeden aşağıya doğru kaçan Enes K. çevrede bulunan vatandaşlara da saldırmaya başladı. bir grup vatandaşın darp edilmesi sonucu durdurulabildi.

Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

POLİS GELİNCE KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde gözaltına alınmamak için kendini kesmeye başlayan Enes Can Aksakal hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

TİCARİ TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan Abdulkadir Kortkay çevredeki vatandaşların yardımı ile ticari taksiye bindirildi. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

"KAN REVAN İÇİNDE KALDI"

Olayı gören Vedat İnci, önce tartıştıklarını daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek “Önce iki arkadaş tartışmaya başladılar daha sonra kavga etmeye başladılar. Daha sonra diğeri ile kavga etmeye başladı, kardeşini tokatlamaya başladı. bu da tokatlamaya başlayınca cebinden bıçak çıkartarak, kalbine doğru bıçak sapladı. Çevrede ki taksici arkadaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Kan revan içinde kaldı. Öbürü de aşağıya doğru indi, aşağıya doğru millete saldırmaya gitti. Aşağıda da önünü sopa ile kesmişler, dövmüşler orada” dedi.

"POLİS GELİNCE KENDİNİ BIÇAKLADI"

Bıçaklayan Enes Can Aksakal’ın yakalanışını gören Fikret Yasin ise “Biz kafede oturuyorduk, bu arkadaş nara atarak geliyordu, buradakilerin demesine göre, yukarıda bir yerde biri ile kavga etmiş kalbine bıçak saplamış. Bu arkadaşta buraya kadar geldi etrafa sataştı. Buraya da polis gelince kendini bıçaklamaya başladı. En sonunda polis biber gazı sıkarak durdurdu. Herhalde arkadaş uyuşturucu etkisinde ve ya fazla alkollüydü. Polis yakaladığında bile ‘Polis çağırın’ diye bağrıyordu” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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