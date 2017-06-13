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Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi.

13.06.2017 - 06:06
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Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak üzerindeki bir sitede bulunan bir adrese gece 00.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda polis ile evde bulunan şüpheli yada şüpheliler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın olduğu bölgeye yaya ve araçlar alınmadı.

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının, ceset ve olay yerindeki inclemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı. Ceset zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, ceset getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemi alınırken bir toplumsal müdahale aracı TOMA'nın da hazır bekletildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken operasyonun içeriği ve detayları hakkında bilgi verilmedi.

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kadıköy'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

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