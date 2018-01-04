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Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Kadıköy sahilinde denize atlayan genç kadını, çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen ambulans, genç kadını Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İHA | 04.01.2018 - 00:09..
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Kadıköy'de kendisini denize atan genç kadın, suların karaya vurmasıyla bir süre hayatta kaldı. Çevredekilerin yardımı üzerine, denize atlayan kadın kurtarıldı.

Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 20:30 sıralarında Kadıköy Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Tekoşin İbrahimoğlu isimli bir kadın sahilde gezdiği sırada çantasını yere bırakıp kıyıda bulunan kayalıklara çıkarak kendisini denize attı.

Sahilde yürüyen vatandaşlar, çırpınan bir kadın görünce denize atlayarak kurtardı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kadın Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı VİDEO

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Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

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