Kadıköy'de döner bıçaklı saldırı

Olay saat 23.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda bulunan Haldun Taner Sahnesi yanında meydana geldi. Çiçekçilik yaptığı öğrenilen İlker Sarmaşık (32) ile seyyar satıcılık yapan Hüseyin Günay (44) arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

DÖNER BIÇAĞI İLE YARALADI

Sarmaşık, büfeden aldığı döner bıçağı ile Hüseyin Günay’ı yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken İlker Sarmaşık olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Kadıköy Motorize Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri saldırganının üzerinde beyaz kazak beyaz ayakkabı olduğunu tespit etti.

Saldırgan çok geçmeden Eminönü iskelesi önünde elindeki döner bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan Hüseyin Günay ise ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Günay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay şöyle gelişti. Hüseyin Günay ve İlker Sarmaşık önce kavga ediyor. Sarmaşık kavganın ardından koşarak gidiyor. Hüseyin Günay ise Sarmaşık’ın ardından gidiyorç Bir süre sonra İlker Sarmaşık elindeki döner bıçağını Hüseyin Günay’a 4-5 sefer sallıyor. Günay yaralı olarak yere yığılıyor. İlker Sarmaşık ise elindeki döner bıçağı ile gelip giysilerini alıp olay yerinden ayrılıyor. Kısa süre sonrada olay yerine polis ekipleri geliyor.