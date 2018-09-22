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Kadıköy'de gece kulübünde silahlı kavga

Kadıköy'de bir gece kulübünde silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.09.2018 - 03:08..
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Gece kulübü içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kulüpte eğlenen birkaç kişi ve Kenan K. arasında sözlü tartışma çıktı. iki grup arasında ki sözlü kavga daha sonra kulübün dışarısına çıkınca da devam etti.

Kadıköy'de gece kulübünde silahlı kavga

POLİS SİLAHI DA BULDU

Gruplardan biri pompalı diye tabir edilen uzun namlulu silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası kurşunlardan bir tanesi, Kenan K.’ya isabet etti.

Olay sonrası çevrede ki vatandaşların polis ekiplerini araması üzerine, olay yerine gelen ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheliyi ve uzun namlulu silahı ele geçirdi. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de gece kulübünde silahlı kavga


ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polis ekipleri olay sonrası gece kulübü ve çevresinde özel harekat polislerinin yardımı ile geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan ve olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin ifadesinin almak üzere polis merkezine götürüldü. Çevrede bulunan otomobillerin içi büyük titizlik ile arandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay sonrası, kısa sürede kulübün önüne gelen sağlık ekipleri, Kenan K.’ya ilk müdahalesinin olay yerinde yaptıktan sonra, Haydar Paşa Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Kenan K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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