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Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

DHA | 27.01.2018 - 17:46..
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Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, liseli 17 yaşındaki B.G.K kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı

Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.  B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı

"ADAMIN BİRİ GELDİ VURDU"

Saldırıya uğrayan  B.G.K. olayı DHA'ya anlattı. Genç kız, "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" diye konuştu.

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı

"ÇOK KORKMUŞTU"

Saldırı sonrası B.G.K'nin yardımına koşan iş yeri sahibi İsmail Seven, “Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü.  Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi" dedi.  Yardıma koşanlardan  Berrin Alpay ise, “Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu.“ diye konuştu.

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