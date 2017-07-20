Kadıköy'de hafriyat kamyonu motosikletliyi ezdi

TSK'nın düzenlediği operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan teröristler, çaresiz kalarak teslim oluyor.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı, Büyükada'da tutuklanan 6 kişi için açıklama yapan Almanya'ya, çok sert bir dille cevap verdi.