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Kadıköy’de Haldun Taner Müze Evi açılıyor

Tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi açılıyor.

DHA | 12.03.2018 - 17:46..
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Feneryolu Mahallesi’nde bulunan ikinci derece tarihi eser olan bina restorasyonu yapılarak Müze Evi haline getirildi.

Haldun Taner Müze Evi, 16 Mart Cuma günü saat 15.00’de büyük yazarın eşi Demet Taner, dostları, ve Kadıköylülerin katılımıyla açılacak.

Tarihi binada büyük edebiyatçı ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in anısını yaşatacak şahsi eşyaları ve yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar yer alacak.

Haldun Taner Müze Evi’nde, usta yazarın kişisel eşyalarının sergilenmesi dışında edebiyat ve tiyatro sanatına dair etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kadıköy’de Haldun Taner Müze Evi açılıyor

Tiyatro yazarlığı alanında Türk Tiyatrosu’nun ihtiyacı olan oyunların yazılması için özellikle genç yazarların teşvik edileceği Haldun Taner Müze Evi’nde dönemsel hikaye ve oyun yazarlığı kursları düzenlenecek.

GENÇ YAZARLAR ARŞİV KİTAPLIĞI

Edebiyat ve tiyatro ile ilgili sergiler düzenlenmesini; tiyatro icra topluluklarını; yani tiyatro sanatının iki temel ayağını buluşturmayı hedefleyen Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka projesi de Haldun Taner Müze Evi Genç Yazarlar Arşiv/Kitaplığı.  Müze Evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturulacak kitaplık kurulacak.

Kadıköy’de Haldun Taner Müze Evi açılıyor

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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