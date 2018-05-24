Olay, geçtiğimiz gece Kadıköy Eğitim Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi.

70 KİLO AĞIRLIĞINDA

Gece saatlerinde iki kağıt toplayıcı gözüne kestirdiği yaklaşık 70 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Çaldığı rögar kapağını hurda niyetine satacağı düşünülen kağıt toplayıcısının bu davranışı, olası bir ölümlü olaya da davetiye çıkardı. Yaşanan hırsızlık anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy'de hırsızlar rögar kapağını çaldı ViDEO

HIRSIZLIK ANI KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kağıt toplayıcılarının kapağı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışması ve vatandaşların yaklaştığını görünce durması görülüyor. Tekrar etrafı kontrol eden hırsızlar, 70 kilo ağırlığında olduğu iddia edilen kapağı yerinden kaldırıp kağıt toplamak için kullandığı çuvallı el arabasına koyup olay yerinden uzaklaşıyor.