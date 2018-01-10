Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme böyle meydan okudu

Kadıköy'de bir işçi merdivenleri kullanmak yerine beton mikserinin borusuna tutunarak 3’üncü kata çıkması görenleri hayrete düşürdü.
MERDİVEN YERİNE BETON MİKSERİ KULLANDI
İnşaatın 3’üncü katına çıkması gereken işçi merdivenlerden çıkmaya üşenince adeta ölüme meydan okuyan bir yola başvurdu.
İnşaatta bulunan beton mikserinin borusuna tutunan işçi operatörün boruyu kaldırmasıyla inşaatın 3’üncü katına çıktı. Yaşanan akılalmaz olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde işçinin beton mikserinin borusuna hiçbir önlem alınmadan tutunduğu görülüyor.