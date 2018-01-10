taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7827
EURO
4,5123
ALTIN
159,29
PETR
69,1100

Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme böyle meydan okudu

İstanbul Kadıköy'de bir işçi, çalıştığı inşaatın 3'üncü katına beton mikserin borusuna tutunarak çıktı. Ölüme meydan okuyan işçi kameralara böyle yansıdı.

İHA | 10.01.2018 - 09:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FDsdfs

Kadıköy'de bir işçi merdivenleri kullanmak yerine beton mikserinin borusuna tutunarak 3’üncü kata çıkması görenleri hayrete düşürdü.

MERDİVEN YERİNE BETON MİKSERİ KULLANDI

İnşaatın 3’üncü katına çıkması gereken işçi merdivenlerden çıkmaya üşenince adeta ölüme meydan okuyan bir yola başvurdu.

İnşaatta bulunan beton mikserinin borusuna tutunan işçi operatörün boruyu kaldırmasıyla inşaatın 3’üncü katına çıktı. Yaşanan akılalmaz olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde işçinin beton mikserinin borusuna hiçbir önlem alınmadan tutunduğu görülüyor.

Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme böyle meydan okudu VİDEO

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır’da sahte engelli raporu operasyonu
Diyarbakır’da sahte engelli raporları ile devletten aylık maaş ve Özel Tüketim Vergisinden muaf araç alarak devleti zarara uğratanlara operasyon yapıldı.
Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi
Konya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Ormanda kaybolan kadın sürücü polisi alarma geçirdi
İstanbul'da, navigasyon ile adres ararken kaybolan kadın sürücüyü polis Aydos Ormanı'nda 1,5 saatlik arama sonucu buldu.
Türkiye'nin 'yüksek akıllı İHA sürüleri' geliyor
Türkiye'nin ilk kamikaze İHA'larını üreten STM, bu teknolojiyi yapay zekayla donatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

64
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

95
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

81
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

47
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

453
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

96
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM