taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7493
EURO
4,4927
ALTIN
158,94
PETR
67,5700

Kadıköy'de iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Kadıköy Kozyatağı'nda aralarında alacak-verecek meselesi olduğu kişinin korumasını silahla vuran kişi, iş yerindekiler tarafından dövüldü.

DHA | 08.01.2018 - 19:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen kazada, Mutlu Karakaya adlı kişiye ait iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan Nevzat Güntekin adlı kişi geldi ve elindeki silahla Karakaya'nın koruması olan emekli polis memuru Ömer Tatar'ı ayağından vurdu.

İŞ YERİNDEKİLER SİLAHLI SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu sırada şirket çalışanları saldırı düzenleyen Nevzat Güntekin'i darp ederek elindeki silahı aldı.

Kadıköy'de iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ömer Tatar ve Nevzat Güntekin olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kadıköy'de iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Kadıköy'de iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Çorum Sungur'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ordu'daki kaza anı güvenlik kamerasında
Fatsa ilçesinde kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı
Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüzünden ve dudağından öperek taciz eden 30 yaşındaki Mehmet E., polisler tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş'ta görev yapan imamın motosiklet aşkı
Kahramanmaraş’ta 52 yaşındaki imam Mehmet Emin Aslantürk, kendisiyle aynı yaştaki motosikletine, imam odasında gözü gibi bakıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

187
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

38
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

113
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

510
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

192
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

303
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM