Kadıköy'de iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen kazada, Mutlu Karakaya adlı kişiye ait iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan Nevzat Güntekin adlı kişi geldi ve elindeki silahla Karakaya'nın koruması olan emekli polis memuru Ömer Tatar'ı ayağından vurdu.

İŞ YERİNDEKİLER SİLAHLI SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu sırada şirket çalışanları saldırı düzenleyen Nevzat Güntekin'i darp ederek elindeki silahı aldı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ömer Tatar ve Nevzat Güntekin olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.





