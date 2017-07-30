Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Süreyya Operası önünde toplanarak, Bahariye Caddesi'nden, Kadıköy rıhtıma doğru yürüyen kadınları sanatçı Yonca Evcimik karşıladı.

Evcimik, kısa bir konuşmanın ardından "Kendine Gel" şarkısını söyledi.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Dilber Sünnetçioğlu, "Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün 'Artık yeter' diyoruz. Ne zaman, ne giyeceğimize, nereye gideceğimize biz karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın." diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoya katılanlar, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.