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Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de toplanan ve ellerinde "Kıyafetime Karışma" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, yürüyüş yaptı.

30.07.2017 - 02:14
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Süreyya Operası önünde toplanarak, Bahariye Caddesi'nden, Kadıköy rıhtıma doğru yürüyen kadınları sanatçı Yonca Evcimik karşıladı.

Evcimik, kısa bir konuşmanın ardından "Kendine Gel" şarkısını söyledi.

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Dilber Sünnetçioğlu, "Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün 'Artık yeter' diyoruz. Ne zaman, ne giyeceğimize, nereye gideceğimize biz karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın." diye konuştu.

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoya katılanlar, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

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