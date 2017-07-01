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Kadıköy'de kafenin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de kökünden kırılan ağaç karşı kaldırımda bulunan kafenin üzerine devrildi.

01.07.2017 - 00:29
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Olay Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 70 yıllık olduğu tahmin edilen bir meşe ağacı büyük bir gürültü ile kökünden kırılarak, karşı kaldırımda bulunan binanın üzerine devrildi.

KAFENİN TENTESİNİ KIRDI

Binanın alt katında bulunan kafenin tentesini kıran ağaç dalları yüzünden iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sırasından yaşanan panikten dolayı kafede bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başından ve ayağından yaralanan iki kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZABITA KULÜBESİ DE ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan ağacın bitişiğinde bulunan Zabıta kulübesi de yan yattı. Ağacın devrildiği esnada kulübede olan Zabıta memuru ise olaydan sonra şoka girdi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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