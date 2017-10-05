taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5755
EURO
4,1919
ALTIN
146,32
PETR
56,9200

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

Kozyatağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

05.10.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken  çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

ARAÇ ÇARPTI

Olay saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Kader Bala'ya (51)  çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala'nın hayatının kaybettiğini belirledi. Kaza sırasından Bala'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

KAMERALAR İNCELENİYOR

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis Bala'nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu
Siverek ilçesinde etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar 40 koyunu telef etti.
Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu
Atalay Filiz'in Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Van'da 14 kişilik minibüste 54 kaçak yakalandı
Van'da durdurulan bir 14 kişilik bir minibüsten 54 kaçak yakalandı.
Adana'da senet çetesi çökertildi
Bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları ileri sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

482
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

127
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

211
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

124
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

279
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

118
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM