Kadıköy'de karşıya geçen kadına araba çarptı

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

ARAÇ ÇARPTI

Olay saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Kader Bala'ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala'nın hayatının kaybettiğini belirledi. Kaza sırasından Bala'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis Bala'nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.









