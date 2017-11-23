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Kadıköy'de kaza yapan araç 200 metre sonra durabildi

Kadıköy'de kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemek istemeyince polislere zor anlar yaşattı.

23.11.2017 - 08:59
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İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Kavşağı'nda, 34 DA 3988 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Koçdoğan önce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra Kartal istikametinden Kadıköy istikametine gitmekte olan Yusuf Taşdemir'in kullandığı ticari taksiye, Acıbadem Kavşağı'na yaklaşırken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşdemir'in kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi.

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Koçdoğan, olay yerinden yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Yusuf Taşdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olan Taşdemir, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ALKOL KONTROLÜNE DİRENDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de zor anlar yaşadı. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, Ahmet Koçdoğan'a alkol testi yapmak istedi. Uzun süre polislere direnen Koçdoğan'ın 1.78 promil alkollü olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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