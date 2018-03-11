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Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş

İstanbul Kadıköy’de bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçen bir otomobil, kadın sürücünün kullandığı başka bir otomobilin üzerinden uçtu.

İHA | 11.03.2018 - 11:02..
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İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Serkan Yazıcı adlı sürücünün kullandığı otomobil, kavşağa suratli girince bariyerlere çarparak havalandı ve karşı şeritten gelen Sezin Özdemir’in kullandığı otomobilin üzerinden aşarak takla attı.

Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş

Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş ViDEO

KADIN SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

Kazada hem bariyerlerin hem de otomobilin üzerinden uçan otomobilin sürücüsü Serkan Yazıcı araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü Sezin Özdemir yara almadan kurtuldu. Şoka giren kadın sürücü uzun süre aracını izledi.

İnanılmaz şekilde kazadan yara bile almadan kurtulan kadın sürücü, yaşadığı şokun etkisi ile bariyerlerin üzerine yaslanarak aracını izledi.

Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş

SIKIŞTIĞI YERDE ACIYLA ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Kadın sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu.

Sıkıştığı yerde acı çektiği görülen Serkan Yazıcı’nın yanına gelen bir itfaiye eri ise elindeki ceketi sürücünün kafasının altına koydu. Serkan Yazıcı, itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş

"ÖNCE BARİYERLERDEN, SONRA BENİM ARACIMIN ÜZERİNDEN UÇTU"

Kazanın şoku ile soruları bir süre yanıtsız bırakan Sezin Özdemir, “Önce bariyerlerin üstünden uçtu, sonra da benim aracımın üzerinden uçtu.” dedi.

Hastaneye kaldırılan Serkan Yazıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından hasar gören araçlar kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş

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