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Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişi serbest bırakıldı

Köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakılarak, para cezası uygulandı.

DHA | 18.06.2018 - 17:40..
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Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde;  Şahin S. bina girişinde yatan köpeğe şiddet uygularken görüntülendi.

SERBEST KALDI

S.,  dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.

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