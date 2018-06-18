1 Muharrem İnce'den Cuma namazı gafı Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muharrem İnce, 15 yaşından beri her gün Cuma namazı kıldığını söyledi.

2 Mehmet Demirkol: Cocu Fenerbahçe'de yapamaz Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Phillipp Cocu'yla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin yanlış bir tercih yaptığını söyledi.

3 Saint Exupery'nin aşk mektubu 240 bin euroya satıldı Ünlü çocuk kitabı Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint Exupery'nin aşk mektubu açık artırmaya çıktı.

4 Love bombing nedir Türkçeye aşk bombası, aşk bombacısı olarak geçen bu olay, bir kadın ile bir erkek arasındaki ilişkinin hızla başlayıp, hızla bitmesine verilen isimdir.

5 Olumlu ve olumsuz yönleriyle vejetaryen beslenme Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gizem Gök, vejetaryen beslenmenin olumlu, olumsuz etkilerini ve vegan beslenenlerin dikkat etmesi gerekenleri sıralıyor.

6 Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişi serbest bırakıldı Köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakılarak, para cezası uygulandı.