Kadıköy'de market soygunu

Feneryolu Mahallesi, Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bulunan bir markette saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobil ile markete gelen yüzleri maskeli kişiler, marketin kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeriden bir miktar sigara ve içki alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı.

ÇALDIKLARININ BİR KISMINI SAÇARAK KAÇTILAR

Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markettin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

Öte yandan, şüphelilerin kaçarken bazı sigaraları kapı önünde düşürdüğü görüldü. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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