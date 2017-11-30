Kadıköy'de motosiklet çetesi bir kişiyi öldüresiye dövdü

İstanbul Kadıköy’deki Caferağa Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde 10 kişilik motorcu çetesinin bıçaklı saldırısına uğrayan Avukat Selçuk Güven, 11 yerinden bıçaklandı. Tekme tokat dövülüp kaburgaları kırılan, gözünde görme kaybı oluşan Güven, kendisine ellerinde kask bulunan tek tip giyinmiş motorlu bir grubun saldırdığını söyleyip şikâyetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; polis ve savcılığa da yansıyan olay, 19 Kasım 2017’de yaşandı. Kadıköy Caferağa Mahallesi Sakız Sokak’ta arkadaşıyla bara giden Avukat Selçuk Güven, masalarını deviren bir grupla tartışma yaşadı. Araya girenler ortamı yatıştırdı. Sabaha karşı bardan çıkan Güven, tek tip deri mont kıyafet giyen motorcu bir grubun saldırısına uğradı.



Olay sonrası taksi şoförlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Güven’in 11 yerinden bıçaklandığı, sol gözünde görme bozukluğu meydana geldiği ve kaburgalarının kırıldığı belirlendi. “İnsanlığa sığmayan bir saldırıya maruz kaldım” diyen Güven, yaşananları şöyle anlattı:

“Bir arkadaşımla birlikte sohbet etmek için bara gitmiştik. İlerleyen saatlerde tek tip deri montlu 3 kişi, arkadaşımın oturduğu masayı çarparak devirdi. ‘Arkadaşlar biraz dikkatli olabilir miyiz?’ dedim. Üzerime yürüdüler. Araya girenler durumu sakinleştirdi. Bir süre sonra aynı kişiler bu sefer arkadaşıma çarparak onu sandalyeden düşürdü. Bu olayın da kasıtlı olduğunu düşünerek ‘Arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim. Bunun üzerine beni dışarıya, kavgaya çağırdılar. Kavga etmeyeceğimi söyledim. Sabaha karşı dışarı adımımı dışarı atar atmaz bir kişi yumrukla saldırdı. Silah kabzası, muşta ve tekmelerle 10 kadar kişi daha geldi. Aldığım darbelerle bayılmışım. Bir taksici hastaneye götürdü. Olay sırasında bar sahipleri de kapılarını kilitlemişler.”

Güven, “Bana saldıran motorcu çete üyeleri, içerisinde 200 TL, kredi kartı ve kimliğimin bulunduğu cüzdanımı, cebimde bulunan 2bin 300 lira ve 1400 dolar paramı da çaldılar” iddiasında da bulundu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Güven’in şikâyeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı, motosikletli gruptan bazı kişilerin ifadesine başvurulup serbest bırakıldıkları öğrenildi. Kamera görüntülerinden yola çıkılarak saldırganların arandığı bildirildi.

6 YIL ÖNCEKİ ÇETE SALDIRISI

Kadıköy’de barların yoğun olarak bulunduğu Caferağa’daki Dr. İhsan Ünlüer Sokak’ta 2 Temmuz 2011’de bir grup genç, motosiklet kıyafetli 20 kişilik başka bir grubun saldırısına uğramıştı. “Bir daha burada içki içmeyeceksiniz” diye bağırarak kesici aletlerle saldıran grup, 2’si bıçakla kendilerine engel olmak isteyen toplam 7 kişiyi yaralamıştı. Mağdurlar, kendilerine saldıran grubun kıyafetlerinin sırt kısımlarında Hell’s Angels (Cehennem Melekleri) yazılı olduğunu söylemiş ancak grup bu iddiayı reddetmiş, kulübün isminin yazılı olduğu tişörtlerden 1500 tane sattıklarını söylemişti. Bu iddialar üzerine Cehennem Melekleri’nden 8 kişi gözaltına alınmış, bazı üyeleri tutuklanmıştı.

"HER CEKET GİYENİ BİZDEN SANIYORLAR"

Avukat Selçuk Güven’e yönelik saldırıya karışanların Cehennem Melekleri grubundan olduğu da iddia edildi. Grubun Türkiye yetkilisi Şener Öner, Habertürk’e yaptığı açıklamada, Kadıköy’de neredeyse günde 10 tane bar kavgası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her ceket giyeni Hell’s Angels üyesi sanıyorlar. Türkiye’de bizim gibi yelek giyen 35 motor kulübü var. Arkadaşlarımızdan kimse kavgaya karışmadı. Bize ne polisten ne de başka bir makamdan bu konuya dair bir şey söylenmedi. 2011’de benzer bir olay yüzünden 6 ay cezaevinde kaldım. Hiçbir delil olmadığı halde ceza verildi. Bizim de ailemiz var. Rahatsızlık verici bir durum.”

70 MOTOSİKLET KULÜBÜ VAR

HT Pazar, “Mad Max olmaya az kaldı” başlığıyla trafikteki otomobil-motosiklet sürtüşmesini gündeme getirmiş, motosiklet kulüplerine yer vermişti. HT Pazar’ın haberine göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na bağlı 70 motosiklet kulübü bulunuyor. Çoğu eğitim ve eğlence için kurulmuş. Kimi kulüplerin sitesi yok, kiminin sitesinde verdiği telefon numarası çalışmıyor, kimi de telefonu açmıyor. Bazıları resmi ama ulaşılabilir değil. Kulüplerin oluşumlarında birçok grup göze çarpıyor ve bazılarının aralarında gerilim yaşanıyor.