Kadıköy'de narkotik operasyonu

1 Konya'da bozkırın ortasında çember tarlalar Konya'daki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 288 bin dekar arazisi içindeki 492 dekarlık 8 dairesel tarla, devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.

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