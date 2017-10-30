Kadıköy'de öldürülen kadının katil zanlısı eşi yakalandı

1 TANAP'ın ilk etabında sona yaklaşıldı TANAP Projesi'nde ilk etabın yüzde 93'ünün inşa edildiği belirtildi.

2 İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak İspanya hükümeti, Katalan kamu kuruluşlarının idaresini devralmak için hazırlıklara başladı. Katalanlar ise 'kayyumu tanımayız' diyor.

3 Aklından bir sayı tut Sayıların gücü ile beynini çalıştır ve bir yandan da şaşır.

4 Osmanlı'nın 150 yıllık kışlası eğitim merkezi olacak Osmanlı Devleti döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan 150 yıllık Redif Kışlası, restore edilecek.

5 İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açacağını açıkladı İran'dan Irak'a ilişkin sınır açıklaması geldi.

6 Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un , başkent Pyongyang'da eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile bir kozmetik fabrikasını ziyaret etti.