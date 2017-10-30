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Kadıköy'de öldürülen kadının katil zanlısı eşi yakalandı

Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın (62) katili Emrah Y. (38) Sakarya'da gözaltına alındı.

30.10.2017 - 12:31
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Geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinden bu yana polisin her yerde aradığı şüphelinin, cep telefonu sinyalleri sayesinde yerinin tespit edildiği öğrenildi.

Sakarya Akyazı'nın Dokurcun Haydar Mahalesinde düzenlenen operasyona Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı İlçe jandarma komutanlığı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON YAPILDI

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek cinayetle ilgili sorgulanacak.

Kadıköy'de öldürülen kadının katil zanlısı eşi yakalandı

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