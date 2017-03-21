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Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy Göztepe Oto Sanayi'nde, kentsel dönüşüm nedeniyle çalışan hafriyat kamyonları yolları bozup, çamur içinde bıraktı.

21.03.2017 - 16:09
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Fikirtepe Yumurtacı Abdibey Caddesi'nde bulunan Göztepe Oto Sanayi esnafı yollarının bozuk ve çamur olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapatan esnaf iş yapamadıklarını, aracını tamir ettirmek isteyenlerin bu nedenlerden dolayı vazgeçtiklerini iddia etti.

ESNAF İSYAN ETTİ

Caddeyi trafiğe kapatan esnaf hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin geçişine izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, esnafı uyararak yolun açılmasını istedi. Eylem yapan esnaf da yolu açarak yaklaşık yarım saat sonra araçların geçişine izin verdi.

"ÇAMUR İÇİNDE YÜRÜNMÜYOR"

Oto sanayide işyeri olan Mehmet Can, "Araçların altı vuruyor. Vatandaşlar çamur içinde yürüyemiyor. Kiralarımızı ödeyemiyoruz, sanayi esnafı zor durumda. Esnaflarımızın çoğu dükkanını kapattı. Müşteri gelemiyor." diye konuştu.

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

"YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI GİBİ"

40 yıldır burada esnaf olduğunu söyleyen Can, “Yollar köstebek yuvası gibi. Her taraf çamur yollar bozuk." diye konuştu. Sanayi içinde ayakkabılarına geçirdikleri naylon poşetlerle dolaşmak zorunda kaldıklarını söyleyen esnaf, "Sadece yol istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

Kadıköy'de oto sanayi sitesi esnafının yol isyanı

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