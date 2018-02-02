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Kadıköy'de otobüs kazası

Kadıköy'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı.

DHA | 02.02.2018 - 12:19..
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Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarının üzerine çıktı.

KALDIRIMA ÇARPARAK DURDU

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket etti. Hareket ettikten hemen sonra  otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım  taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüsü karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

Kadıköy'de otobüs kazası

DİREKSİYON KİLİTLENDİ

Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle  tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren  çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi." diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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