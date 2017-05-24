Kadıköy'de restoranda silahlı soygun: 4 yaralı

Saat 02.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi D-100 yanyol üzerinde bulunan bir fast food restoranında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz silahlı ve maskeli 5 kişi levyeyle dükkanın arka kapısını açıp içeri girdiler. Restoran çalışanı 4 personeli ellerindeki silah kabzesi ile başlarından yaralayarak etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki yaklaşık 10 TL ile dükkan müdürüne ait bir aracı alıp kayıplara karıştı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler yaralı personeller için ambulans istedi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kafalarına darbe alan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.























