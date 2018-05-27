taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, E-5 üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, 15 dakikalık çalışma sonucu baygın olarak çıkarıldı.

İHA | 27.05.2018 - 08:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kadıköy’de E-5 üzerinde Serkan A. yönetiminde ki 07 AB 417 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine vurdu. Kazada sürücü Enes A. araçta sıkıştı.

Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

ARAÇTAN BAYGIN HALDE ÇIKARTILDI

Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Enes A.’yı sıkıştığı araçtan yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından baygın halde çıkarttı.

Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Enes A. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı



Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı



Kadıköy'de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

170
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

157
Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

37
Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

7
Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

38
Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

16
Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM