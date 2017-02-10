Kadiköy'de silahlı çatışma: 3 yaralı

Kadiköy Kızıltoprak'ta sokakta iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokakta da devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.

Bacağından silahlı kişi taksi ile olay yerinden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırlıdı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.