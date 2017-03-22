Kadıköy'de taksi beton bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

E-5'te Ankara istikametine seyreden Uğur Şahin idaresindeki 34 TKA 54 plakalı taksi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi önünde üst geçit çalışması nedeniyle trafiğin tek yönden sağlandığı alanda çarptığı beton bariyerlerin üstüne düştü.

Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan sürücü Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, itfaiye ekipleri ve üst geçit inşaatı işçileri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yine aynı takside bulunan bir kadın ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan ve ölen iki kadının kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Üst geçit çalışmalarında görevli görgü tanığı iki işçi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.