Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenecek olan “Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali”, sezon boyunca öne çıkan, özellikle Kadıköy sahnelerinde oynanmış tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

BÜTÜN OYUNLAR ÜCRETSİZ SAHNELENECEK

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 4 Ağustos Cuma günü başlayıp, 18 Ağustos’ta sona erecek festivalde bütün oyunlar ücretsiz sahnelenecek. Oyun davetiyeleri, Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki gişelerden temin edilebilecek.

CUMA GÜNÜ 21.00'DA PERDE AÇILACAK

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin açılışı, bu sezon çok ses getiren ve birçok ödül alan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunu ile yapılacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, fona İstanbul’u alarak üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri, iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi konu alıyor.

Bam Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 4 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de festivalin startını verecek.

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şöyle:



4 Ağustos Cuma 21.00 / Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin / Bam Tiyatro

5 Ağustos Cumartesi 21.00 / 1000’de 1 Gece Diyalogları / Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu

6 Ağustos Pazar 21.00 / Ebedi Barış / Entropi Sahne

7 Ağustos Pazartesi 21.00 / Üç Kız Kardeş / Hayal Perdesi

8 Ağustos Salı 21.00 / Bütün Çılgınlar Sever Beni / Moda Sahnesi

9 Ağustos Çarşamba 21.00 / Şatonun Altında / Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

10 Ağustos Perşembe 21.00 / Cimri / Semaver Kumpanya

11 Ağustos Cuma 21.00 / Kıyıya Oturmanın Böylesi / Merve Engin

12 Ağustos Cumartesi 21.00 / Ahududu / Tiyatrokare

13 Ağustos Pazar 21.00 / Öküz / Ezop Sahne

14 Ağustos Pazartesi / 21.00 / Joko’nun Doğum Günü / Yolcu Tiyatro

15 Ağustos Salı 21.00 / Sevmekten Öldü Desinler / Kadıköy Emek Tiyatrosu

16 Ağustos Çarşamba 21.00 / Usta ve Çırak / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

17 Ağustos Perşembe 21.00 / Akidezadeler Bir Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiyatrosu

18 Ağustos Cuma 21.00 / Yaşamaya Dair / Dostlar Tiyatrosu



