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Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

Tiyatroseverlerin sabırsızlıkla beklediği 15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, 4 Ağustos Cuma günü başlayacak.

02.08.2017 - 15:03
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Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenecek olan “Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali”, sezon boyunca öne çıkan, özellikle Kadıköy sahnelerinde oynanmış tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

BÜTÜN OYUNLAR ÜCRETSİZ SAHNELENECEK

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 4 Ağustos Cuma günü başlayıp, 18 Ağustos’ta sona erecek festivalde bütün oyunlar ücretsiz sahnelenecek. Oyun davetiyeleri, Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki gişelerden temin edilebilecek.

Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

CUMA GÜNÜ 21.00'DA PERDE AÇILACAK

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin açılışı, bu sezon çok ses getiren ve birçok ödül alan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunu ile yapılacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, fona İstanbul’u alarak üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri, iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi konu alıyor.

Bam Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 4 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de festivalin startını verecek.

Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şöyle:


4 Ağustos Cuma 21.00 / Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin / Bam Tiyatro
5 Ağustos Cumartesi 21.00 / 1000’de 1 Gece Diyalogları / Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu
6 Ağustos Pazar 21.00 / Ebedi Barış / Entropi Sahne
7 Ağustos Pazartesi 21.00 / Üç Kız Kardeş / Hayal Perdesi
8 Ağustos Salı 21.00 / Bütün Çılgınlar Sever Beni / Moda Sahnesi
9 Ağustos Çarşamba 21.00 / Şatonun Altında / Fiziksel Tiyatro Araştırmaları
10 Ağustos Perşembe 21.00 / Cimri / Semaver Kumpanya
11 Ağustos Cuma 21.00 / Kıyıya Oturmanın Böylesi / Merve Engin
12 Ağustos Cumartesi 21.00 / Ahududu / Tiyatrokare
13 Ağustos Pazar 21.00 / Öküz / Ezop Sahne
14 Ağustos Pazartesi / 21.00 / Joko’nun Doğum Günü / Yolcu Tiyatro
15 Ağustos Salı 21.00 / Sevmekten Öldü Desinler / Kadıköy Emek Tiyatrosu
16 Ağustos Çarşamba 21.00 / Usta ve Çırak / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
17 Ağustos Perşembe 21.00 / Akidezadeler Bir Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiyatrosu
18 Ağustos Cuma 21.00 / Yaşamaya Dair / Dostlar Tiyatrosu

Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor


Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

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