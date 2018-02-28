Kadıköy'de toprak kayması

İstanbul'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde devam ederken, boğazı kaplayan kara bulutlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Genellikle baharatlı ve hayvansal gıdaların fazla tüketilmesi ile ortaya çıkan anal çatlaklar, önlem alınmadığı taktirde kansere yol açabiliyor. Uzmanlar, günlük tedavinin önemine dikkat çekiyor.

Aziz Yıldırım, kulüp dergisinin Mart ayı sayısı için kaleme aldığı yazıda taraftara, "Ölünce mezar taşında 'Fenerbahçe' yazacak olan bizlere verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederim" dedi.

Aziz Yıldırım: Her nefeste Fenerbahçe var

Finlandiyalı Doğa Fotoğrafçısı Ossi Saarinen, ülkesinin farklı hayvanlarının fotoğraflarını çekiyor. Kuşlar ise kimi sinirli, kimi sevimli; adeta Angry Birds'in fotoğraflanmış hali.

Rize'de emekli Ekrem Bayraktar, kapattığı GSM hattına 9 yıl sonra gelen 39,90 liralık borcu sildirmek için inat etti.

40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

1 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya Rusya'da yakında yapılacak başkanlık seçimi için halkın sandığa gitmesini sağlamak için çalışmalar başladı. En dikkat çekeni ise, +18 çalışmalar oldu.