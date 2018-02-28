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Kadıköy'de toprak kayması

4 katlı binanın inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki araç askıda kaldı.

DHA | 28.02.2018 - 12:38..
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Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy'de toprak kayması

Kadıköy'de toprak kaydı iki araç askıda kaldı ViDEO

TOPRAK KAYMASI OLDU

Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu.

Kadıköy'de toprak kayması

2 OTOMOBİL ASKIDA KALDI

İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.

Kadıköy'de toprak kayması

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