Kadıköy'de yardım bahanesiyle tecavüz: Zanlı gözaltında

Kadıköy'de 20 yaşındaki sağlık çalışanı P.K sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi.

TUVALETİ SORDU

Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.'ya tuvaletin yerini sordu. 17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi.

AĞLAYARAK ÇIKTI

Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti. Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.'nın yanına çevre esnafı geldi.

POLİSE HABER VERDİLER

P.K., H.A.'nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.'yı polis merkezine götürdü.

BIÇAK ZORUYLA TECAVÜZ ETTİ

Genç kızın şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.'nın poliste verdiği ifadede, H.A.'nın kendisine bıçak tehtidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.'nın ise genç kızla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi.

H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.





