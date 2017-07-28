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Kadıköy'de yüzlerce ağaç devrildi

Dün akşam saatlerinde tüm İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına Kadıköy’de birçok ağacın devrilmesine neden oldu.

28.07.2017 - 12:21
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Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kamu kurumlarının koordineli çalışması sonucu Kadıköy’de yaşanan olumsuzluklara kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Nuhoğlu “Devrilen ağaçların yerine en kısa zamanda yenilerini dikeceğiz” dedi.

Kadıköy'de yüzlerce ağaç devrildi

EVLERİN ÇATILARI UÇTU, AĞAÇLAR YIKILDI

Yağışla birlikte lodos yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar uçtu, ağaçlar yıkıldı. Dolu nedeniyle çok sayıda ev, araç ve işyeri zarar gördü.  Şiddetli fırtına özellikle Koşuyolu ve Acıbadem mahallelerinde evlerin çatıları ve pencerelerine zarar verdi. Koşuyolu Parkı’ndaki ağaçlar yıkıldı.

Kadıköy'de yüzlerce ağaç devrildi

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Yağışla birlikte harekete geçen Kadıköy Belediyesi acil müdahale için kriz merkezi oluşturdu.  Çağrı merkezine gelen bin 060 çağrıya yanıt verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde ve ara sokaklarda devrilen ağaçlara müdahale etti.

Kadıköy'de yüzlerce ağaç devrildi

YOLLAR KAPANDI

Kapanan yolların açılması için çalışmalar yaptı. Yollar temizlenip ulaşıma açıldı. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin fırtına ve doludan kaynaklı zarar gören yerlerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy'de yüzlerce ağaç devrildi

"GECE BOYU ÇALIŞTIK"

Gece boyu ekiplerin çalışmalarına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Hepimize geçmiş olsun. Tüm İstanbul’da olduğu gibi Kadıköy’ü de etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağış sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti.  Çok sayıda ağaç devrildi. Bunlara müdahale edildi. Gece boyu çalışmalarımız sürdü. Devrilen ağaçları kaldırma ve yolları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Parklarımızda da büyük hasarlar oluştu, en kısa zamanda oluşan zararı tespit edip düzenlemelere başlayacağız. Çok sayıda ağaç kaybettik. Hepsinin yerine yenilerini dikeceğiz. Bu konuda yurttaşlarımızın hiç kaygısı olmasın. Temel korkumuz ıslah çalışmalarının tamamlanmadığı Kurbağalıdere’de oluşabilecek bir taşkındı böyle bir olumsuzluğun yaşanmaması sevindirici oldu. Bu arada gece boyunca İtfaiye ve Ayedaş ile koordineli bir şekilde çalışıldı.Çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum, zarar gören tüm yurttaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.”

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