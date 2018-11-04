Kadıköy'deki 14 katlı bir apartmanda yangın

Yangında dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sokak üzerinde hatalı araç parkları nedeniyle itfaiye araçları sokağa giremedi.

APARTMAN BOŞALTILDI

Sokak üzerinde bulunan 14 katlı apartmanın 5. Katında vatandaşların iddiasına göre televizyon patladı. Patlama sonrası daire içerisinde yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan 2 yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa bindirildi

Dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın sonrası daire içerisinde soğutma çalışması yapıldı.





İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİREMEDİ

14 katlı apartmanda meydana gelen yangın sonrası apartman sakinleri kısa süreli panik yaşarken, yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri yangın merdivenini kullanarak binayı terk etti. Bazı vatandaşların ise yangın anında apartmandaki elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalınca el fenerlerini kullanarak apartmandan çıktı.

Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye araçlarından bazıları sokak üzerindeki hatalı araç parkları nedeniyle sokağa giremediği görüldü. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.



