Kadıköy'deki PKK propagandasında 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Kalkedon Meydanı'nda toplanan bir grup, terör örgütü PKK propagandası yaparan, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etti. Meydandan geçenlere bildiri dağıtan gruptan polislerin uyarılarına uymayarak mukavet eden 22 kişi gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI

Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmasını istedi.

Bildirilerde terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle, gruptakiler Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete gelmeleri hususunda birkaç kez uyarıldı.

POLİSE KARŞILIK VERİLDİ

Uyarıya rağmen dağılmayan ve ifade vermeyi kabul etmeyerek eylemlerini sürdüren gruba polis müdahale etti.

Polisle mukavamet eden gruptan gözaltına alınan 22 kişi, İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.