taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.949
USD
3,9458
EURO
4,6717
ALTIN
162,49
PETR
62,9000

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

Rıhtım'a yapılacak olan 20 bin kişi kapasiteli 'Kadıköy Ulu Cami Projesi'ne koruma kurulundan onay çıktı.

Özel Haber | 30.11.2017 - 12:25..
  1. Haberler
  2. Projeler
Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

İstanbul’un siluetinin en önemli noktalarından biri olan Kadıköy sahiline yeni bir cami yapılacak.

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki İSPARK alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan Ulu Cami için koruma kurulundan onay çıktı.

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

33 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Cami projesi için, 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı oluşturuldu. Caminin altındaki 3 bodrum katında kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark olacak.

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

CHP VE MİMARLAR ODASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Cami inşaatı yapılmak istenen arazinin İstanbul’un kıyı şeridinde yer aldığını ve silueti doğrudan etkileyecek bir noktada olduğunun altını çizen Mimarlar Odası, bu projeye karşı çıkmıştı. CHP'den ise tepki gelmişti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI "HAYIR" DEDİ

Projenin onay almasının ardından yeniden CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'ndan tepki geldi. Projeyi eleştiren Nuhoğlu, eğer 5000’lik plana açtıkları dava sonucu, yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, İBB yapı ruhsatını düzenleyip inşaat başlayabileceğini söyleyerek kararın siyasi olduğunu öne sürdü.

Aykurt Nuhoğlu, daha önce yaptığı açıklamada da cami için onay vermediklerini, binlik ve 5 binlik planlarda olmadığını belirterek, "Ankara'da birinin aklına geliyor, uygulamaya çalışıyorlar. Burada bana böyle bir talep gelmedi. Burası dolgu alanı. Bir tek İSKİ'nin tesisi var. Bir ağaç kesiyorlar, bir de cami yapıyorlar. İşleri güçleri inşaat. Böyle şeyler ihtiyaçtan doğar. Daha Kadıköy'de bir huzurevi yok. Sadece yaklaşan seçimler için seçim yatırımı" demişti.

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

İlginizi Çekebilir
Yenikapı-Sefaköy Metro Hattı 2020'de açılacak
14 kilometrelik Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı için çalışmalara başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti.
Afetzedeler için dört bin konut yapılacak
Türkiye'nin çeşitli illerinde depremden zarar görmüş konutlar yeniden yapılandırılarak 2018'de sahiplerine teslim edilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

246
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

154
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

139
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

80
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

204
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

144
Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM