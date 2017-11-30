Kadıköy'e yapılacak Ulu Cami'ye CHP'den itiraz

İstanbul’un siluetinin en önemli noktalarından biri olan Kadıköy sahiline yeni bir cami yapılacak.

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki İSPARK alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan Ulu Cami için koruma kurulundan onay çıktı.

33 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Cami projesi için, 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı oluşturuldu. Caminin altındaki 3 bodrum katında kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark olacak.





CHP VE MİMARLAR ODASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Cami inşaatı yapılmak istenen arazinin İstanbul’un kıyı şeridinde yer aldığını ve silueti doğrudan etkileyecek bir noktada olduğunun altını çizen Mimarlar Odası, bu projeye karşı çıkmıştı. CHP'den ise tepki gelmişti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI "HAYIR" DEDİ

Projenin onay almasının ardından yeniden CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'ndan tepki geldi. Projeyi eleştiren Nuhoğlu, eğer 5000’lik plana açtıkları dava sonucu, yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, İBB yapı ruhsatını düzenleyip inşaat başlayabileceğini söyleyerek kararın siyasi olduğunu öne sürdü.

Aykurt Nuhoğlu, daha önce yaptığı açıklamada da cami için onay vermediklerini, binlik ve 5 binlik planlarda olmadığını belirterek, "Ankara'da birinin aklına geliyor, uygulamaya çalışıyorlar. Burada bana böyle bir talep gelmedi. Burası dolgu alanı. Bir tek İSKİ'nin tesisi var. Bir ağaç kesiyorlar, bir de cami yapıyorlar. İşleri güçleri inşaat. Böyle şeyler ihtiyaçtan doğar. Daha Kadıköy'de bir huzurevi yok. Sadece yaklaşan seçimler için seçim yatırımı" demişti.





