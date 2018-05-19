taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

Restorasyonuna başlanacak tarihi binadan dökülen parçalar çevrede paniğe neden oldu.

DHA | 19.05.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Emlak

Rasimpaşa Mahallesi Yel Değirmeni Sokak'ta bulunan ve restorasyonu beklenen tarihi binanın üst katlarından kopan parçlar saat 03.40 sıralarında yola dökülmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, binanın kullanılmadığını ve tarihi eser olarak kayıtlı olduğunu belirtirken binadan dökülen parçaların çevredeki binalara ve yoldan geçen vatandaşlara zarar vermemesi için önlem aldı.

Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

BELEDİYE EKİPLERİ DÖKÜLEN PARÇALARI TEMİZLEDİ

Polis, sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken binandan dökülen parçalar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Binanın üst kısımlarda çatlaklar oluşması nedeniyle yol kenarında bulunan araçların sahiplerini bilgilendiren ekipler, otomobillerin kaldırılmasını sağladı.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinde tarihi binanın restorasyonu için çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

YIKILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞ

Mahalle sakinlerinden Davut Güngör, olayla ilgli, "Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum. Hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım. Yıkılmıştı, yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da döküldü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu. 200 yaşından fazla bir binaymış. Biz yıkılması için müracaatta bulunmuştuk. Çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer. Trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Markalı konutların yüzde 6.1'ini yabancılar aldı
‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018-1. Çeyrek Raporu’na göre, markalı konut projelerinde yapılan satışların yüzde 6.1’i yabancı yatırımcılara yapıldı.
Muğla’da konut satışları yüzde 7,7 arttı
Müğla'daki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Eskişehir’de konut satışları azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir’deki konut satışları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.
Müzeler Günü'ne 39 müze ücretsiz
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Müzeler Günü'nde 39 müzenin gece saat 23.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da katliam: 4 ölü

Bursa'da katliam: 4 ölü

57
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

12
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

25
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

60
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

14
Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

19
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94