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Kadıköylüler iftar için bir araya geldi

Kadıköylüler, Caddebostan Sahili'nde 'Kadıköy Benim Platformu'nun organize ettiği iftar yemeğinde buluştu.

04.06.2017 - 18:02
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Ramazan boyunca her gün Kadıköylü işadamlarının ve hayırseverlerin katkıda bulunduğu 'Kadıköy Benim Platformu'nun düzenlediği, iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İFTAR YEMEĞİNE DAVET EDİLDİ

Caddebostan Sahili'nde yapılan iftar yemeğini organize eden Kadıköy Benim Platformu'nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Ramazan boyunca devam edecek olan iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olmayı istediklerini ve Cumhurbaşkanını davet ettiği söyledi.

"KADIKÖYLÜLERLE İLGİLİ YANLIŞ ALGI VAR "

Kadıköylülerle ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen İbrahim Özbek, Kadıköy halkının mili ve manevi değerler konusunda hassas olduğunu ve yardım istendiğinde en önde Kadıköy'ün olduğunu ifade etti.

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