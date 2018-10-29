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Kadın akrobasi pilotundan 29 Ekim için özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, geleneksel fotoğraf çekiminin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yılın son gösterisini yaptı.

AA | 29.10.2018 - 12:25..
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Uçma serüvenine 9 yaşında başlayan Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde yaptı.

Kadın akrobasi pilotundan 29 Ekim için özel gösteri

TEKNOFEST'TE GÖSTERİLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gökyüzündeki cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan genç pilot Şener, eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterileriyle de dikkati çekti.

Kadın akrobasi pilotundan 29 Ekim için özel gösteri VİDEO

Kadın akrobasi pilotundan 29 Ekim için özel gösteri

GELENEKSEL CUMHURİYET FOTOĞRAFI

Yılın son gösterisi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı seçen Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar bir araya geldi. Gösterinin ardından uçağın kokpitinde açıklamada bulunan Şener, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"BU KAREDE BULUNMAK BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Şener, "2018 yılının son gösterisi en güzel günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptım. Bugüne özel bir fotoğraf da çektirdik. Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

Kadın akrobasi pilotundan 29 Ekim için özel gösteri

 


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