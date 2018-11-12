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Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi

Bolu'da, ziyaret ettiği kadın arkadaşının evine gelen 6 kişi tarafından darp edildikten sonra başından ve kolundan bıçaklanan Erdoğan K. yaralandı.

İHA | 12.11.2018 - 02:33..
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Gölyüzü Mahallesi Buğday Sokak’ta, Erdoğan K. (40) isimli şahsın bir süre önce tanıştığı kadın arkadaşı Ü.Y.’nin evine gittiğini öğrenen eski işyeri arkadaşı E.K., yanına 5 kişiyi daha alarak Ü.Y.’nin evine gitti.

Ü.Y.’nin evinin ziline bastıktan sonra kapının açılmasıyla içeri giren E.K. ve yanındaki 5 kişi, Erdoğan K.’yi darp etmeye başladı. Erdoğan K.’yi bıçakla kolundan ve başından da yaralayan şüpheliler, Ü.Y.’nin çığlık atmasıyla hızla evden kaçtı.

Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Erdoğan K.’nin kanlar içerisinde kaldığını gören Ü.Y., durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Erdoğan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, E.K. ve yanında bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ESKİ EŞİM SANMIŞ OLABİLİR"

Ü.Y.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, E.K.’nin, Erdoğan K.’yi eski eşi sanmış olabileceğini belirterek, “E.K., benim eski eşimle aramda sorun olduğunu ve şiddet gördüğümü biliyordu. Sanırım eski eşimin benim evime gelip, bana şiddet uyguladığını sandı. Korumak için yapmış olabilir” dediği öğrenildi.

Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi


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