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Siirt'te bir kadın belediye binasına silahla girmeye çalıştı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 05.01.2017 - 14:57
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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği kayyım atanan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı. Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, olay üzerine Siirt Belediyesi çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

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